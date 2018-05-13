Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Kocaeli Kitap Fuarı’nda

Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan Prof. Dr. Nevzat Tarhan kitapseverlerle buluştu.

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bilinçli Aile Olmak” konulu söyleşisiyle Kocaelililerle bir araya geldi. Ailenin çok önemli bir kurum olduğunun altını çizen Tarhan’ı Uluslararası Fuar Merkezi’nde Yahya Kaptan Konferans Salonu’nda büyük bir kalabalık takip etti. Söyleşide yaşanmış olayları da anlatan Tarhan, vatandaşların özellikle bipolar bozuklukla ilgili sorduğu soruları da cevaplayarak, “Evlilik değerlerinde kırılma ve erozyon var. Doğu Avrupa’da boşanmalar arttı; yüzde 70 oranında Batı bu konuda iyiye gitmiyor. İngiltere’de Yalnızlık Bakanlığı kurulmuş. Orada 9 milyon insan yalnız yaşıyor. Yalnızlığın bir sebebi de bencilliktir. Bencilliğin sonu yalnızlıktır” dedi.

Popüler kültürün gençleri yanlış hedeflere yönlendirdiğini belirten Tarhan, “İnsan sosyal bir varlık. Modernizmin yeni hastalığı Kalifornia Sendromu. Bu hastalıkta da uzamış ergenlik görülebiliyor. Kadınlarda ortalama 22 yaş, erkeklerde ise 40 yaşa kadar uzamış ergenlikten söz etmek mümkün. Bu insanlar kafalarına göre hareket ediyorlar. Canları ne istiyorsa onu yapıyorlar. Özellikle gençler de şöhret, para gibi hedeflere yönelmeler oluyor. Eğer bir kadın uzamış ergenliği olan bir erkekle evliyse ciddi sorunlar yaşayabiliyor. Bu tür insanların evlilikleri uzun sürmüyor. Ailenin olmadığı yerde iyi bir toplumdan bahsedilemez. Bizler ailenin korunması için mücadele etmeliyiz. Aile müessesesi çökerme toplum ayakta kalamaz” diye konuştu.

Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.