Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Kartepe Zirvesi’nde

İnsanlığı her yönüyle derinden etkileyen “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” temasıyla 26-28 Ekim tarihlerinde Kartepe Zirvesi gerçekleşecek. Zirveye AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş bir kez daha konuk olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Kartepe Zirvesi’ne, Türkiye ve dünyadan çok sayıda bilim insanı, entelektüel, siyasetçi ve medya mensubunun katılması beklenirken, zirve sonrasında hazırlanacak bildiri tüm politikanın yapıcı ve karar alıcı kurumlarına resmi olarak paylaşılacak.

Kartepe Zirvesi; 2 konferans, 2 çalıştay, 24 panel, 11 akademik oturumla 2018’in göç temalı en büyük uluslararası organizasyonu olacak. “Göç ve Mültecilik” kavramlarının Türkiye ve Dünya açısından çok yönlü bir perspektifle değerlendirileceği Kartepe Zirvesi 2018’de elde edilen sonuçlar; bir önceki yılda olduğu gibi bildirgeye dönüştürülerek başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünyadaki pek çok politika yapıcı ve karar alıcı kurumla resmi olarak paylaşılacak.