Prostat hastalıklarında erken teşhis hayat kurtarıyor

Dr. Ömür Memik halk arasında sık rastlanan Prostat Hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi.

Prostat hastalığı hakkında önemli bilgiler veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Op. Dr. Ömür Memik, hastalıkt erken teşhisin önemine vurgu yaparak 40 yaş sonrasında görülme sıklığının arttığını söyledi. Prostatın erkekler de görülen bir hastalık olduğunu söyleyen Op. Dr. Memik, “Prostat hastalıkları yaşa ve erkeklik hormonlarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. İyi huylu prostat büyümesi prostat kanseri ve prostat iltihabı olmak üzere 3 başlık altında sıralanabilir. Prostat hastalıklarının tedavisi mümkün olmakla birlikte prostat kanserinde erken teşhis önemlidir. 50 yaşın üzerindeki her erkeğin yılda bir defa muayene olması gerekmektedir” dedi.

"Prostat,65 yaş üzerindeki erkeklerin yaklaşık yarısında gözlenmekte"

İyi huylu prostatın yaşamı tehdit edici olmadığını ancak yaşam kalitesini bozduğunu ifade eden Memik, “40 yaş sonrası vücuttaki hormonal değişikliklere bağlı prostatta büyüme başlar. 65 yaş üzerindeki erkeklerin yaklaşık yarısında gözlenmekte, yüzde 30 olguda ise rahatsız edici işeme semptomları ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte prostatın ağırlığından daha çok, prostatın idrar kesesi ve idrar kanalı arasında bulunduğu ortamdaki büyüme şekli işeme ile ilgili semptomların oluşmasında daha önemli rol oynar. Bu işeme ile ilgili semptomlar, sık idrara çıkmak, geceleri idrar hissi ile uyanmak, idrara başlarken bir süre beklemek, kesik kesik idrar yapmak, idrar yaparken zorlanma, idrarın çatallı çıkması, idrar kesesini tam olarak boşaltamama, idrar yaptıktan sonra tekrar idrar hissi duymak ve bu nedenli tekrar tuvalete gitmek, ani idrar sıkışmaları hissetmek ve bununla birlikte bazen idrarı tutamamak belirtileriyle kendini gösterir” şeklinde konuştu.

"Börek yetmezliği gibi ciddi sorunlarla karşılaşılabilir"

Tedavi edilmeyen prostatın farklı problemlere yol açabileceğini vurgulayan Memik, “İdrar yapamama yüzünden tekrarlayan idrar yolu sonda girişimleri, tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonu, idrar kesesinde taş oluşumu, börek yetmezliği gibi ciddi sorunlarla da karşılaşabilirler. Başvuran hastalara genel tetkikler yapılır. Bu tetkiklerden en önemlisi kuşkusuz prostat kanserinin hem erken teşhisine yarayan hem de operasyon hakkında tercih yaptıran PSA denen kan testidir. Ancak fizik muayene sırasında yapılan parmakla rektal muayene ile birlikte tanı değeri belirgin olarak artmaktadır. Günümüzde bu hastaların semptomlarını gidermek, yaşam kalitesini artırmak ve uzun süreli obstrüksiyonun yol açacağı olası problemlerinden kaçınmak amacı ile PSA değerleri ve rektal muayenesi normal olan idrar zorluğu yaşayan hastalara medikal veya cerrahi yöntemlerden uygun olanlar tavsiye edilip uygulamaya başlanır” dedi.