Ramazan ayına dair her şey Kitap Fuarı’nda konuşuldu

Kitap Fuarında okurlarıyla bir araya geldi.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi Karamürsel Alp Konferans Salonu’nda, Namaz Platformu üyeleri Yazarlar Abdullah Yıldız ve Ramazan Kayan “Ramazan ve Namaz” konulu söyleşide kitap fuarı ziyaretçileriyle buluştu. Kuran’ın hayat kılavuzu ve hayat rehberi olduğunu belirten Yazar Abdullah Yıldız, “Elmalılı Hamdi Yazır Kadir Gecesinin ramazan ayının her gününde olabileceğini belirtiyor. Hatta mevsim ve takvim farklılıklarından dolayı kadir gecesinin her gün olabileceğini, her geceyi kadir gecesi gibi geçirmeyi tavsiye ediyor” dedi.

Ramazan ayının önemine de değinen Yıldız “Ramazan kelimesiyle ilgili bir kaç rivayet vardır. Ramazan ismi Allah’ın isimlerinden birisidir. Ramazan Şehrullahtır yani kuran ayıdır. Bu ayda Kuran-ı Kerim ayetleri inmiştir. Bu ayda Kuran-ı Kerimi baştan sona okumak faydalıdır. Ramazan kelimesinin türediği kökünden güz aylarının ilk yağmurlarına ad verilen Ramadiyyün kelimesi türemiştir. Üçüncü olarak ramazan kelimesi yanma kelimesinde de türemiştir. Oruçlu iken de insanda yanma olur ve su ister. Biz Allah için oruç tutacağız, yanacağız ve Allah için sabredeceğiz. Ramazan ayında biz zor olan şeyleri başarıyoruz. Oruç sadece aç kalmak değildir. Göz orucu, Kulak orucu, dil orucu gibi birçok oruç da tutulmalıdır” diye konuştu.

Ramazan’ın insana kattığı değerlerden bahseden Yazar Ramazan Kayan ise “Bu ramazanla ilgili sizinle bazı kelimeleri paylaşmak istiyorum. Birinci olarak açlık sorunu, Ramazanla biz Arakan’ın Afrika’nın açlık durumunu anlıyoruz. Bir de dünyanın aç gözlülüğü var. Ramazan ayında oku kelimesi aklımıza gelmelidir. O zaman Ramazan ayında okuyacağız. Allah için okuyacağız. Bu dünyada kitabı okumazsak yarın öbür gün Allah’ın huzurunda okuyamazsak Allah korusun helak oluruz. Ramazan ayında bizim için güzel şeylerin yazılacağı hayırlı fiillerin yazılmasını sağlamalıyız. Ramazan ayında oturduğumuz veya bulunduğu yerden kalkmalıyız. Adalet için kıyam, Hac için kıyam ve Namaz için kıyamda bulunmamız gerekir. Yani üç kıyam bizi bekliyor ve bu üç kıyamı da birlikte sürdürmeliyiz. Mutlaka kıyametten önce kıyama durmamız gerekiyor. Ramazan ayı temizlenme ayıdır” şeklinde konuştu.