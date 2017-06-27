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27 Haziran 2017 00:50

Ramazan Bayramı dönüş çilesi erken başladı

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine giden tatilcilerin dönüş çilesi tatilin 3.

Ramazan Bayramı dönüş çilesi erken başladı

27 Haziran 2017 00:50

gününde başladı. Kocaeli TEM otoyolu ve D-100 karayolunda trafik durma noktasına geldi.


Ramazan Bayramı tatili nedeniyle geçen hafta Cuma gününden itibaren yola çıkan tatilcilerin dönüş çilesi erken başladı. 4 günlük tatilin 3. gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin Kocaeli TEM otoyolu ve D-100 karayolunda oluşturdukları yoğunluk giderek artıyor. Akşam saatlerinde TEM otoyolu İzmit kesiminde oluşan yoğunluk nedeniyle tatilcilerin yöneldiği D-100 karayolunda da ilerleyen saatlerde trafik durma noktasına geldi.




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