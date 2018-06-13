Ramazan sonrası beslenme önerileri

Ramazan boyunca dinlenen mideye birden yüklenilmemesi gerektiğini belirten Hospitalpark Darıca Hastanesi Diyetisyeni Şeyma Altun, tatlı ve hamur işi ile midenin yorulmaması gerektiğini söyledi. Yanlış beslenmenin sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabileceğini ifade eden Diyetisyen Şeyma Altun, "Ramazan ayında günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler nedeniyle ve Ramazan Bayramı’nda öğün sayısının artması ve daha fazla yemek yeme istediğinden dolayı kişiler bazı sindirim sistemi rahatsızlıkları ile karşılaşabilirler. Geleneksel olarak bayramda ikram edilen şeker, çikolata, hamur işleri (baklava, börek vb.) gibi gıdalar kan şekerini hızla yükselten ve enerji içeriği yüksek gıdalardır. Bu gıdaları bayramda birdenbire sık tüketmek sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerinin hızlı yükselmesine sebep olarak çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalıdır. Ramazan ayı boyunca bir ay dinlenmeye çekilen mide, bayramda tatlı ve hamur işi yiyeceklerle yorulmamalı. Bayramın ilk günlerinde az ve sık aralıklarla sebze ve meyveye ağırlık vererek beslenmeli. Vücudun eski düzenine dönmesi daha yumuşak ve sağlıklı bir geçişle sağlanmalıdır" dedi.

"Sütlü tatlılar tercih edilmelidir"

Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanması gerektiğini söyleyen Altun, "Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler yememeye özen göstermeliyiz. Bayram ziyaretlerinde geleneksel olarak tatlı ikramı olacağından kahvaltıda şeker, bal gibi tatlı besinlerin bulundurulmaması yararlı olacaktır. Domates, salatalık, maydanoz, taze biber gibi çiğ sebzeler bolca tüketilmeli, az tuzlu peynir tercih edilmelidir. Haşlanmış yumurta tercih edilmelidir. Sucuk, salam, sosis gibi yağlı besinlerden, börek gibi hamur işi gıdalardan sakınmalıyız. Bayram ziyaretlerinde tatlı tüketimi isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze veya az miktarda kuru meyveler; şerbetler yerine şekersiz veya az şekerli komposto-hoşaf suları, ayran gibi içecekler tüketilebilir" diye konuştu.

"Günde 8-10 bardak su tüketilmeli"

Su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Altun, "Vücut dengesini sağlamak adına bol miktarda sıvı tüketilmeli. Günlük ortalama 8-10 bardak civarında su içmeliyiz. Ramazan ayı boyunca enerji harcamamak için azaltılan fiziksel aktivitenin bu dönemin sonlanmasıyla birlikte arttırılması oldukça önemlidir" şeklinde konuştu.