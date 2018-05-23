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23 Mayıs 2018 16:47

Ramazan’ın bereketi Başiskele sahilinde yaşanıyor

Başiskele Belediyesi tarafından Başiskele Sahili’nde 5 bin kişilik iftar programı düzenledi.

Ramazan’ın bereketi Başiskele sahilinde yaşanıyor

23 Mayıs 2018 16:47


Razaman’ın tüm güzellikleri Başiskele Sahili’nde yaşanıyor. Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen programda 5 bin kişi orucunu birlikte açtı. Programa, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve vatandaşlar katıldı.


İftar öncesinde Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, masaları gezerek vatandaşlara tekte hayırlı Ramazanlar dileğinde bulundu. Aileleriyle gelenlerin yanı sıra komşularıyla, diğer il ve ilçelerden gelen misafirleriyle iftar programına katılım sağlayan Başiskele halkı Ramazan akşamlarını, Ramazan’ın manevi havasına uygun şekilde yaşıyor.


İftar sonrasında sahne alan Serdar Tuncer seyircilerle muhabbet ederek en güzel şiirlerini seslendirdi. Tuncer, peygamber sevgisini anlatan naatlarla ve şiirleriyle Başiskele halkının büyük beğenisini topladı.




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