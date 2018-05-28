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28 Mayıs 2018 13:22

Ramazan’ın ilk haftasında bin 406 hasta nakli gerçekleşti

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren hasta nakil araçları, ramazan ayının ilk haftasında bin 406 hasta nakli gerçekleştirdi.

Ramazan’ın ilk haftasında bin 406 hasta nakli gerçekleşti

28 Mayıs 2018 13:22


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Hasta Nakil Hizmeti, Ramazan ayında da hasta ve yakınlarının yanında. Yıl boyunca gece gündüz hastalara hizmet veren hizmet ile Ramazan ayının ilk haftasında bin 406 hasta nakli gerçekleştirdi.



7 gün 24 saat hasta nakli


Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Hizmeti Ramazan ayında da yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor Vatandaşları evlerinden alıp sağlık kuruluşlarına, oradan da tekrar evlerine ulaşımını sağlayan hizmet, hasta ve hasta yakınlarının büyük memnuniyetini kazanıyor. Adeta hızır gibi yetişen hizmet ile ulaşımda sıkıntı yaşayan hasta ve yakınlarının derdine derman olunuyor.



Sağlık kuruluşlarına nakli sağlanıyor


Bu kapsamda Ramazan ayının ilk haftasında, bin 406 hastanın sağlık kurumlarına nakli gerçekleşti. İlk hafta içerisinde iftar vaktine denk gelen 19.00 – 21.00 saatleri arasında 21 hastanın nakli yapıldı. Ayrıca 21.00’den sabah 08.00’a kadarki zaman diliminde ise 58 hastanın sağlık kuruluşlarına ulaşımı sağlandı.



Kronik ve durumu olmayan hastalar için önemli hizmet


Hasta nakil hizmeti, kronik hastalığı ve sağlık kurumlarına gidemeyecek durumu olan vatandaşlar için büyük önem arz ediyor. Nakli gerçekleşen vatandaşların diyaliz, kemoterapi, radyo terapi ve kanser çeşitleri gibi süreklilik arz eden hastalıkları bulunuyor. Hasta Nakil Hizmeti için 444 11 41 numaralı hattı aramak yeterli oluyor.




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