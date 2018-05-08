Rasim Özdenören, kitap fuarında okuyucuları ile buluştu

kitap fuarında okurlarıyla buluştu.

‘Yedi Güzel Adam’dan biri olan Rasim Özdenören ve yazar Asım Gültekin, Kocaeli 10. Kitap Fuarı’nda okurları ile buluştu. İki yazar, okurları için “Medeniyet Konuşmaları” başlığında bir söyleşi gerçekleştirdi. Usta kalem Özdenören söyleşisinde, çocukluğundan itibaren büyük bir sevgi ile bağlandığı kitap serüvenini anlattı. Yahya Kaptan Salonu’ndaki söyleşinin başında Asım Gültekin, Özdenören’in eserlerine değinerek, gençlerin özellikle “Gül Yetiştiren Adam” adlı kitabını okumalarını tavsiye etti.

Söyleşide 10. Kocaeli Kitap Fuarı’na değinen Rasim Özdenören, “Bu tür fuarları düzenlemek kolay değil. Daha önce de geldim. Bir fuarda onur konuğu oldum. Büyükşehir Belediyesi’nin yetkililerine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Fuarın kendisini duygulandırdığını da belirten Özdenören “Bu fuarları gördükçe hem duygulanıyorum hem de onur duyuyorum. Gençken, posta ile de kitap alışverişimiz olurdu. Cep harçlıklarımla kitap alırdım. Kitaba düşkün arkadaşlarımız vardı” diye konuştu.

Asım Gültekin’in sorularıyla yön alan söyleşide, Rasim Özdenören ilk yazısının çok sevdiği Varlık Dergisi’nde yayınlandığını söyledi. O yıllarda lise öğrencisi olduğunu hatırlatan Özdenören, arkadaşları Erdem Bayazıt ve Cahit Zarifoğlu ile ilk gençlik dönemlerinden itibaren dergilere yazılar yazdıklarını kaydetti.

Söyleşide, Rasim Özdenören ve Sezai Karakoç arasında gerçekleşen yazışmalar da gündeme geldi. Sezai Karakoç’un kendisi için önemine değinen Özdenören, “Dehasını tanıştığımda kavradım. Herkesle yakından ilgilenen bir insandı. İnsanların kişisel ihtiyaçları ve problemleriyle ilgilenirdi. Güncel olaylar karşısında fikirlerini özgürce ve açık sözlülükle ifade ederdi” şeklinde konuştu.

Özdenören ve Gültekin, söyleşisinin ardından imza standında okurları için kitaplarını imzaladı.