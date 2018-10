Rastgele havaya ateş ederek bir vatandaşı vuran 3 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde rastgele havaya ateş ederek cami bahçesinde oturan vatandaşın vurulmasına neden olan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Başiskele ilçesi Atatürk Caddesi‘nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mesut S. (45), arkadaşları ile Döngel Merkez Camii bahçesinde oturduğu sırada magandalar tarafından rastgele havaya açılan kurşunlardan birinin sağ omuzuna isabet etmesi ile yaralandı. Mesut S.'nin yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Mesut S., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mesut S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden olay yerine yakın bir bahçeden ateş edildiğini ve olay yerinde 3 kişi olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından bahçede bulunan O.K., E.T. ve H.Y. gözaltına alındı. Şahısların ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 3 adet silah ele geçirildi. Emniyete getirilen şahısların olay sırasında alkollü oldukları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.Y. serbest bırakılırken, O.K. ve E.T. ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.