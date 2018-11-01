Restoran sahibini silahla yaralayan 3 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir balık restoranda tartıştıkları işletme sahibini tabancayla yaraladıkları öne sürülen 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, 16 Ağustos gecesi saat 03.00 sıralarında Kocaeli'nin ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir balık restoranında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.İ. (40) isimli şahıs, sularında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İzmit ve Körfez ilçeleri arasındaki 50'ye yakın MOBESE ve iş yeri güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, biri sahte plakalı olduğu belirlenen iki aracı takibe aldı. Şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit eden ekipler Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi ve Güney Mahallesinde düzenlenen operasyonda Ç.U. (30), M.S. (28) ve M.İ. (30) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Ç.U. alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kız arkadaşı ile gittiği restoranın sahibi Ö.İ. ile tartışıp daha sonra tekrar restorana gelerek yanında taşıdığı silahla işletme sahibini bacağından vurduğu belirlenen Ö.D. isimli şahısın da arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.S. ve M.İ. adliyeye sevk edilirken, Ö.D.nin uyuşturucu madde bulundurmak ve kasten yaralama suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.