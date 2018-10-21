Restoranda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Atark Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir restoranın 2. katında elektrik kesintisi nedeni ile çalıştırılan jeneratörden yangın çıktı. Depo kısmında çıkan yangın bir anda büyürken, yangın sırasında restoranda yemek yiyen vatandaşlar, dumanları görünce panikle dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri restorandan yükselen alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile alevler kısa sürede kontrol atına alınarak söndürülürken, dumandan etkilen 3 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde yangının jeneratörden kaynaklandığı belirlendi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.