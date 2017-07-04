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04 Temmuz 2017 11:08

Rip akıntıya dikkat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM, denize girecek vatandaşları Rip Akıntısı konusunda uyardı.

Rip akıntıya dikkat

04 Temmuz 2017 11:08


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), rüzgarlı ve yağışlı hava şartlarının yaşandığı bu günlerde denize gireceklere uyarılarda bulundu. Kuvvetli rüzgarların Rip Akıntısı’na neden olduğunu hatırlatan yetkililer, vatandaşların mümkünse bu hava koşullarında denize girmemelerini, girenlerin ise verilen uyarılara dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.



Rüzgarlı havalarda denize girmeyin


KOSKEM, tatilini deniz kıyısında geçirecek vatandaşların şu hususlara dikkat etmelerini istedi: Yüzme bilmiyorsanız asla denize, göle, gölete, baraja, sulama kanallarına, ırmağa girmeyiniz. Tanımadığımız bir suda tek başınıza yüzmeyiniz. Zeminini bilmediğiniz bir suya tepe üstü atlamayınız. Dalgalı havalarda ve rüzgârın kuvvetli olduğu zamanlarda denize asla girmeyiniz. İyi bir yüzücü olduğunuzu ispat etmeye çalışmayınız. Deniz yatağı ve deniz simidi gibi içi hava doldurulmuş plastik yüzücülere güvenmeyiniz. Boğulmakta olan ve çırpınan birini gördüğünüz zaman, bu konuda tecrübeniz yoksa kurtarmak için gitmeyiniz.



Cankurtaran olan yerlerde yüzün


KOSKEM yetkilileri uyarılarına şöyle devam etti; Cankurtaranlık hizmeti verilmeyen bölgelerde yüzmeyiniz. Güvenlik şeritlerinin dışına çıkmayınız. Görevlilerin ve cankurtaranların uyarı ve ikazlarına mutlaka uyunuz. Alkollü denize ve suya asla girmeyiniz. Yemek yedikten hemen sonra denize girmeyiniz. Dibini görmediğiniz sulara girmeyiniz. Kendinizi iyi hissetmediğiniz zaman suya girmeyiniz. Suda iken hafif baş dönmesi hissettiğinizde hemen sudan çıkınız. Kayalık bölgelerden asla denize atlamayınız.




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