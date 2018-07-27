Rizeliler, Cimilli İbo ile şölene renk kattılar

Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Rizeliler Dernek gecesinde sahne alan Cimilli İbo, birbirinden hareketli eserlerini seslendirerek sahili dolduran binlerce kişiye horon oynattı.

Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Rizeliler Dernek gecesi, ilçe sahilini tıklım tıklım doldurdu. Program öncesi Rizeliler Dernek Yönetimi, protokol davetlilerini Rize’nin yöresel yemekleriyle ağırladı. Yöresel sanatçılarla başlayan gecede söz alan Rizeliler Derneği Başkanı İsmail Kurt, kültürlerini temsil etme şansını kendilerine sağlayan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür etti.

Gecede Rizeliler’i selamlayan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise “Bu akşam neşeli insanların memleketi, hırçın Karadeniz’in en asi kıyısı olan Rizedeyiz. Yeşil yaylaları, derin vadileri ve kaleleriyle bir tabiat cennetidir Rize. Yiğitliği ile kararlılığı ile dünyadaki mazlumların umudu, suskun dünyanın hür sesi, dünya lideri, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi olan Rizeli hemşerilerime iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

Gecenin finalinde sahne alan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo, anlattığı birbirinden komik fıkralarla sahne performansını süsledi. Cimilli İbo, söylediği hareketli şarkı ve türküleriyle, protokolün yanı sıra binlerce insana horon oynattı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden programda sahilin her noktasında horon oynayan Rizeliler renkli görüntüler oluşturdu.