Rotasız Seyyah, Kocaeli Kitap Fuarı’nda

Kitap Fuarı’nda takipçileri ile buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda sosyal medyanın ünlü gezgini “Rotasız Seyyah” olarak tanınan Mehmet Genç, 1000 gün süren dünya turu ile ilgili tecrübelerini Kocaelili kitapsever ve takipçileri ile paylaştı. Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde gerçekleşen söyleşide Mehmet Genç, 1000 gün Türkiye’ye hiç dönmeden yurt dışı gezilerinde yaşadığı tecrübeleri 10. Kitap Fuarı’nda takipçilerine anlattı.

Söyleşide 2010 yılından beri kendimce dünyayı gezmeye çalıştığını ifade eden Mehmet Genç, ”2014 yılında 1000 gün Türkiye’ye dönmeden bir serüvene çıktım ve bu serüvende 2 tane kitap yazdım. 9 yerli kabileyi ziyaret ettim. 1000 günü bitirip 6-7 ay önce Türkiye’ye döndüm. Elimden geldiğince severek kitap fuarlarında insanlarla buluşuyorum” dedi.

Gezmeden büyük mutluluk duyduğunu aktaran Mehmet Genç, “2010 yılında proje- satış sorumlusu olarak çalıştığım firma beni Tayvan’a eğitime gönderdi. İngilizce bilmiyordum, hiç yurtdışı tecrübem yoktu. Sağ olsunlar bana 2 haftalık İngilizce kursu aldırdılar. 12 gün Tayvan’da kaldım. Türkiye’ye dönüşüm Hong Kong aktarmalı oldu. 5-6 saat bu ülkede gezdim. 2 ülke gördüm, anladım ki dünyayı gezmek için zengin olmaya gerek yokmuş. Hayalim artık dünyayı gezmek oldu ve artık işim haline geldi. Artık tam zamanlı dünyayı geziyorum” diye konuştu.

Söyleşi, Rotasız Seyyah Mehmet Genç’e plaket takdim edilmesi ile sona erdi.