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19 Eylül 2017 10:08

Ruhsatsız işyerleri mühürleniyor

İzmit Belediyesi, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerlerini mühürlüyor.

Ruhsatsız işyerleri mühürleniyor

19 Eylül 2017 10:08


Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yapılan denetimler sırasında ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen 8 işyeri daha mühürlenerek ticaretten men edildi. Yetkililer, halen ruhsat almamış işyerlerini zaman geçirmeden ruhsat almaları konusunda uyararak “Şehrin dört bir yanında denetimlerimiz devam ediyor. Uyarılara rağmen ruhsat almayan işyerlerini mühürlüyoruz” dediler.


Ayrıca Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, daha önceden mühürlenen işyerlerini de kontrol ederek mühürlerin sökülüp sökülmediğine bakarak, mühürleri söken işyerleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyor.




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