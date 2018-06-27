Sabahtan beri haber alınamayan engelli adam uyurken bulundu

Edinilen bilgilere göre, Gölcük Yenimahalle Kızılırmak Caddesi 289. Sokak’ta ikamet eden işitme engelli 35 yaşındaki Metin Dursun’un işe gitmemesi üzerine çalışma arkadaşları durumdan şüphelendi. Dursun’un çalışma arkadaşları mesai sonrası eve giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan kimse olmayınca durum, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını açtı. İçeri giren ekipler Metin Dursun’u yatak odasından uyurken buldu. Engelli adamın genel sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Ekipler yapılan incelemelerin ardından evden ayrıldı.