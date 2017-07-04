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04 Temmuz 2017 12:22

Saç kurutma makinesi evi yaktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde saç kurutma makinesinden çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi.

Saç kurutma makinesi evi yaktı

04 Temmuz 2017 12:22


Edinilen bilgiye göre, yangın bu sabah saatlerinde Ataevler Mahalesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Cahit T.’ye ait evde sabah saatlerinde dumanlar yükseldi. Aile bireyleri yangına uykuda yakalandı. Dumanları fark ederek uyanan aile, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken evde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının saç kurutma makinesinden çıktığı ileri sürüldü.


Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.




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