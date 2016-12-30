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30 Aralık 2016 16:44

Sağanak yağış istinat duvarını devirdi

Sağanak yağış istinat duvarını devirdi

30 Aralık 2016 16:44

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 6 metrelik istinat duvarı yağan yağmur nedeni ile inşaatın üzerine çöktü.
İzmit Turgut Mahallesi Uluçınar Sokak’ta meydana gelen olayda 2 gündür aralık yağan sağanak yağış istinat duvarını yıktı. Yıkılan duvar inşaatın üzerine düştü. İzmit Turgut Mahallesinde bulunan 6 metrelik istinat duvarı, yağan sağanak yağmur sebebiyle bir inşaatın üzerine çöktü. Bir süredir yapımı devam eden inşaatın üzerine devrilen istinat duvarı inşaata büyük ölçüde zarar verirken mahalle halkını da endişelendirdi. İstinat duvarının çökmesi esnasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



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