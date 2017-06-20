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20 Haziran 2017 17:58

Sağanak yağış Kocaeli’de baskınlara neden oldu

Kocaeli’de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Gölcük ve Başiskele ilçelerinde iş yerlerini su bastı, yağmura dayanamayan ağaçlar arabaların üzerine devrildi.

Sağanak yağış Kocaeli’de baskınlara neden oldu

20 Haziran 2017 17:58


Kocaeli genelinde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. İl genelinde etkili olan yağmur sonrasında Gölcük ve Başiskele ilçelerinde su baskınları meydana geldi. Aşırı yağış sonrasında Başiskele Vatan Caddesi üzerinde derenin taşması sonucunda iş yerlerini, sokakları ve çocuk parklarını sel suyu kapladı. Selin sürüklediği çamurla kaplanan sokaklarda bazı iş yerlerinin giriş katları tamamen su doldu.


Yağmur nedeniyle meydana gelen bir diğer olayda ise Gölcük Piyalepaşa Mahallesi 458. Sokak’ta aşırı yağışa dayanamayan bir ağaç, park halindeki 41 K 154 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Aracın alarmının çalması sonrasında dışarı çıkan araç sahibi aracının üzerine devrilen ağacı görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekipler ve komşuların da yardımıyla ağaç kırıldığı yerden kesilerek altındaki araç kurtarıldı.


Öte yandan aşırı yağış öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yağmur sonrasında mağduriyetlerin yaşandığı bölgelere anında müdahale etti. Ekipler gün boyunca su baskını yaşanan bölgelere giderek su tahliyesi çalışmaları yürütüyor.




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