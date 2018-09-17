Sağanak yağmur mağduru esnaf yaralarını sarıyor

Kocaeli'nde dün bastıran sağanak yağmurda su baskınlarında zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor. İş yerleri zarar gören esnaflar, bir anda bastıran yoğun sağanak nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Haftasonu Marmara bölgesini etkisi altına alan sağanak yağmur yağışı Kocaeli'nde de etkisini gösterdi. Yağış sırasında meydana gelen su baskınlarında ise İzmit Kadıköy Mahallesi'deki bazı iş yerlerini su bastı. Dükkanlarını su basan ve bu nedenle maddi kayıp yaşayan vatandaşlar ise iş yerlerinde temizlik yaparak yeniden müşterilerine hizmet vermeye başladı. İş yerlerinde yaşanan maddi hasarın tespiti için de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İhbarlar doğrultusunda iş yerlerine giden ekipler, zarar tespiti yaprak esnafı bilgilendirdi.

“Her yağmurda su basıyor”

5-6 senedir bölgede esnaf olduğu ve her yağmurda aynı sorunlarla karşılaştıklarını belirten esnaf Hasan Nergis, “Her yağmurda burayı su basıyor. Yaklaşık 5-6 senedir buradayız ama son 6 aydır burayı 3 kere su bastı. Sokakta hiç logar yok, gider yok. O yüzden yukarıdan yağan yağmurlarda devamlı buraya geliyor ve baskın oluyor. Bu sefer bizim dükkana girmedi ama, bir öncekinde hem dükkanı hem yukarıdaki depomuzu su bastı” dedi.

“Göbeğime kadar çıkıyordu, evime giremedim”

Yağmur sonrası suyun beline kadar geldiğini ve yaşadığı apartmana giremediğini belirten mahalle sakini Sevilay Kanyılmaz ise, “Çok mağdur durumda kaldık. Denizin suyu olduğu gibi buraya geldi. 3 senedir buradayım ve bu sıkıntıyı yaşıyorum. Evime giremedim. Sadece ben değil bütün halk giremedi. Sanki dereden akar gibi akıyordu su. Göbeğime kadar çıkıyordu, evime giremedim” diye konuştu.

“Devletimizden, belediyemizden özellikle altyapının oluşturulmasını istiyoruz”

Yetkililerden alt yapının güçlendirilmesini talep eden Sami Kayaöz “4 buçuk senedir esnafız. Bu dördüncü falan oluyor herhalde. Geçen ki tabi daha kuvvetliydi. Dünkünde tabi o kadar yoktu ama geldiğimizde dükkanın içerisi su doluydu. Baya bir uğraştık. Ama tabi Allah'a şükür ucuz atlattık. Daha kötü şeyler olmasın, temennimiz budur. Devletimizden, belediyemizden özellikle altyapının oluşturulmasını istiyoruz. Tek istediğimiz odur” şeklinde konuştu.

“Bu 1 buçuk sene içerisinde 3 seferdir sel ile karşılaşıyoruz”

1 buçuk sene içerisinde aynı durumun 3 kere yaşandığına dikkat çeken Ahmet Erkek ise, “1 buçuk yıldır burada esnafım. Bu 1 buçuk sene içerisinde 3 seferdir sel ile karşılaşıyoruz. 3 seferinde de dükkanımıza su girdi. Masraflarımız, zararlarımız oluyor. İSU'nun bir şeyler yapması gerekiyor, sıkıldık bu durumdan” ifadelerini kullandı.