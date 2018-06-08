Sağlık öğrencileri mezuniyet coşkusunu öğretmenleri ile paylaştı

Binlerce öğrencinin karne heyecanı, Kocaeli’deki tüm okullarda da yaşandı. Öğrencilerin karnelerini almanın verdiği mutluluk ve sevincin bir adresi de Kartepe ilçesinde bulunan Kamer Öncel Mesleki ve Anadolu Lisesi oldu. Sağlık bölümü son sınıf öğrencileri bir yandan karnelerini almanın heyecanını yaşarken bir yandan da düzenlenen törende mezun olmanın sevincini öğretmenleri ile paylaştılar. Okul bahçesinde düzenlenen törenle 102 son sınıf öğrencisi diploma alarak sağlık mesleğine ilk adımı attı. Öğrencilerin beşinci dönem mezuniyet coşkusuna Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır, Kamer Öncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bekir Aksoy, öğretmenler ile veliler de ortak oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde dereceye giren öğrencilere plaket verildi, bayrak ve flama devir teslimi yapıldı. Mezun olan öğrencilerin hep birlikte meslek andı içtiği törende konuşan okul müdürü Aksoy, “Eğitim hayatınız boyunca öğretmenlik görevlerimizin dışında sizlere anne baba, abi kardeş gibi davrandık. Zor bir hayat yolunda bilgi, beceri ve alışkanlıkları evlat şefkati içinde sizlere kazandırmaya çalıştık. Bugünlerin kıymetini bilin. Sizleri 4 yıllık bir eğitimin sonunda bir üst eğitime veya iş hayatına uğurluyoruz. Eminim çok farklı duygularla buradan ayrılıyorsunuz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Dilek ve Belediye Başkan Yardımcısı Çakır da birer konuşma yaparak öğrencileri tebrik edip bundan sonraki hayatlarında başarı dileğinde bulundular.