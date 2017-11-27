Sağlıkta sanal uygulamalar hasta konforunu artırıyor

Sağlık bilişim sistemlerinin hayatımızdaki öneminden bahseden Konak Hastanesi Bilgi Sistemleri Müdürü Bahadır Güngör, ”İnsanlığın hayal gücü ne kadar genişse sanal gerçekçilik de o kadar başarılı oluyor. Sağlıkta sanal gerçeklik çalışmaları gün geçtikçe daha da ileriye gitmekte. Sağlıkta sanal gerçekçilik şu anda istediğimiz yerde değil. Ama birçok değerli çalışmalar mevcut. Sanal anjiyo, sanal kolonoskopi, sanal endoskopi gibi çalışmalar birçok hastanemizde vatandaşlarımıza hizmet ediyor” şeklinde konuştu.

Sanal anjiyo hakkında katılımcılara bilgiler sunan Güngör, ”Bilinen anjiyo uygulamaları hastalarımızı rahatsız edebiliyordu. Sanal Anjiyo ise ileri görüntüleme cihazları ile yapılmakta. Hasta konforunu ön planda tutan bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bu çalışma ile hastalarımızın anjiyo korkusu da ortadan kaldırılıyor. Ayrıca erken teşhis içinde mükemmel sonuçlar sunuyor. Bir uzvunu yitirmiş hastalarımızın rehabilitasyon süresince de sanal çalışmalarımız büyük başarı sağlamaktadır’’ ifadesini kullandı.