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07 Ağustos 2018 12:37

Sagopa ve Kurtoğlu Kocaeli’de hayranları için söyleyecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerde rap müzik sanatçısı Sagopa Kajmerİzmit’te, Cengiz Kurtoğlu Gebze’de konser verecek.

Sagopa ve Kurtoğlu Kocaeli’de hayranları için söyleyecek

07 Ağustos 2018 12:37


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. yıl yaz etkinlikleri kapsamında ünlü rap şarkıcısı Sagopa Kajmer 08 Ağustos Çarşamba Saat 21.00’da Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde konser verecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz konserde Kocaelili hayranlarıyla buluşacak Rap müzik sanatçısı Sagopa Kajmer, canlı sahne performansıyla sahne alacak.


Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Yaz Konserleri kapsamında Gebze Cumhuriyet Meydanında 10 Ağustos Cuma Saat 21.00’da fantezi müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu konser verecek. Slow şarkılarıyla bilinen ünlü Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz konserde Gebzeli hayranlarıyla buluşacak.




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