Sahile 5 yıldızlı otopark

Tamamı 2011 yılında hizmete giren sahil otoparkı vatandaşların gözdesi oldu. Sahil kenarındaki yeşil alanda bulunan ağaçlarla birlikte bin 690 adet ağacıyla araçlara sıcak havalarda gölgelik sunan otopark şehir merkezine yakınlığı, güvenli, ücretsiz olması, engellilere özel alan ayrılması nedeniyle de ilgi görüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin şehirdeki otopark sıkıntısını gidermek için hizmet binasının arkasında yaptığı otopark şimdilerde, yeşilliğiyle de göz dolduruyor. Özellikle bayram öncelerinde alışveriş yapmak için şehir merkezine gelen vatandaşların otoparkı zaman zaman doldurduğu da gözlerden kaçmıyor. Sahil otoparkı park yapmak için en ideal alan olarak görülüyor.

Otopark, güvenlik önlemleri ile de Kocaelililerin tercih nedeni oluyor. Büyükşehir Belediyesi’nin otoparkın belli noktalarına monte ettiği kameralar sürekli olan biteni gözetirken, güvenlik personeli olarak da herhangi bir olayda anında müdahale edilebiliyor.

Engelli vatandaşlar için ayrılan özel alanlar ise onlara kolaylık sağlıyor. Engelinden dolayı araçlarını rahatça parkeden vatandaşlar, işlerini de zahmetsizce halletmiş oluyor. Öte yandan otoparkın ücretsiz olması vatandaşların bu alanı sıklıkla kullanmasını sağlıyor.

Körfez sahili ve Büyükşehir Belediyesi hizmet binası arasında kalan kısımda ilk etapta 2 bin araçlık daha sonra da ek olarak bin 300 araçlık daha otopark oluşturulmuştu. Yaklaşık 100 bin metrekare otopark alanı çeşitli türlerde fidanlarla ağaçlandırılmıştı. Aradan geçen yıllarda büyüyerek serpilen ağaçlar bugün sahil otoparkını yemyeşil bir hale getirdi.