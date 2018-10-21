Sahili süsleyen klasik arabalar büyük ilgi gördü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Kocaeli Klasik Otomobil Derneği tarafından sahilde düzenlenen klasik otomobil sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların filmlerde gördükleri otomobilleri ilgiyle gezdikleri sergi havadan görüntülendi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sahili klasik otomobiller süsledi. Kocaeli Klasik Otomobil Derneği tarafından düzenlenen sergide Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan gelen klasik otomobiller vatandaşların beğenisine sunuldu. Sabah saatlerinde açılan ve yaklaşık 6 saat boyunca açık kalan sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, araçlar ile fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Yaklaşık yarım asırlık 80 klasik otomobilin yer aldığı sergi havadan da görüntülendi.

Klasik aracıyla etkinliğe katılan Muzaffer Aktaş, çok heyecanlı olduklarını belirterek, “Kocaeli Otomobil Kulübü'nün her yıl yaptığı şenliğe devam ediyoruz. Bu şenliğimize yurdun pek çok yerinden klasik otomobil sevenler kendi otomobilleri ile katıldılar. Hepsine hoş geldin diyoruz. Aktivitelerimiz sadece bugünle sınırlı değil. Önemli günlerde aynı şekilde bir araya toplanıp, hoşça vakit geçirmek amacıyla bu şenlikleri düzenliyoruz. Ben de aracımı 5 yıl önce alıp tamir ettirdim. Kullanıyorum, çok ayrı bir zevk” dedi.

“Fotoğraflarda, filmlerde gördükleri araçlarla fotoğraf çektirmek herkes için iyi oldu”

Etkinliğin beklediklerinden daha yoğun bir katılımla gerçekleştiğini ifade eden Hakan Çetin ise, “Buradaki etkinliğin amacı Kocaeli Klasik Otomobil Derneği olarak biz klasik otomobilleri hobi edinmiş tüm Kocaeli klasik otomobil severlerini bir araya toplayıp, güzel bir gün geçirmekti. İstanbul'dan, Sakarya'dan ve Bursa'dan arkadaşlarımız geldi. Güzel bir gün geçirdik, hava da müsaitti. İnşallah seneye daha güzel bir şekilde yapacağız. 80 aracımız oldu, aslında biz 50 araç bekliyorduk. Gayet iyi oldu, seneye daha fazla araçla bunu yapmayı düşünüyoruz. Herkes çok memnun oldu. Fotoğraflarda, filmlerde gördükleri araçlarla fotoğraf çektirmek herkes için iyi oldu” diye konuştu.