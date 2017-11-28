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28 Kasım 2017 10:54

Sahte polisi, gerçek polisler suçüstü yakaladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendini polis olarak tanıtıp, operasyon hikayelerini anlatan ve para vermeden börek yiyen şahıs, gerçek polisler tarafından suç üstündeyken yakalandı.

Sahte polisi, gerçek polisler suçüstü yakaladı

28 Kasım 2017 10:54


Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis olduğunu, İstanbul’dan Kocaeli’ye FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleşen operasyonlarda yer almak için geldiğini söyleyen İ.B. isimli şahıs, gittiği börekçiden günlerce para vermeden börek yedi. Şahsın davranışlarından ve söylediklerinden şüphelenen işletme sahibi Nihat Ercan polis ekiplerine haber verdi. İ.B. börekçiye geldiği sırada Nihat Ercan yine polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen yunus timleri İ.B.’yi suç üstündeyken yakalandı. Şahısın börek yemesi ve polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanması iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Şahsın 15 gündür neredeyse her gün geldiğini söyleyen işletme sahibi Nihat Ercan, “Bana İstanbul’dan FETÖ operasyonları için geldiğini söyledi. İlk başlarda yediklerinin parasını veriyordu. Ama daha sonrasında para vermemeye başladı. Her yaptığını da anlatmaya başlayınca şüphelendim. Bende polisi aradım. Polis ekipleri de geldi, dolandırıcıyı suçüstü yakaladı” diye konuştu.


Polisler tarafından gözaltına alınan İ.B. sağlık kontrollerinin ardından İzmit Saraybahçe Polis Karakolu’na götürüldü. İ.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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