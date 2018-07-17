Sahte sağlık raporu operasyonunda 8 tutuklama daha

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte heyet ve engelli raporu düzenlediği iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda adrese baskın düzenledi. Kocaeli merkezli olarak İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Muğla’da yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü, emniyetteki sorgusunun ardından geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 20 şahısta dün Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şahıslardan 12’si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 8’i tutuklandı. Operasyonda toplam tutuklu sayısı ise 11 oldu.