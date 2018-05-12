Şair Nurullah Genç, Kcoaeli Kitap Fuarı’nda

Kocaeli Kitap Fuarı’na şiir ve insan konulu söyleşisiyle konuk oldu.

Kocaeli Kitap Fuarı’nda, okurlara şiir ve duygu yüklü bir söyleşi sundu. Yahya Kaptan Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte Genç, “Şiir ve İnsan” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. İnsanın Allah’ın verdiği aklı iyi kullanması gerektiğini söyleyen Genç, “Bu da yetmez bunun yanı sıra insanın kalbinin de hareket halinde olması ve böylece insanın iç alemini keşfetmesi şarttır. Bunun da yolu şiirdir. Şiir insanın farkındalığını arttırır. İnsanın düşünmeye başladığında; geleceği, iyiliği, kötülüğü, cenneti, cehennemi, ölümü, zulmü, hastalığı yani her şeyi düşünmeye başladığını anlatan Genç, “Bunun ağırlığı fazladır. Bunu düşünmezseniz basit bir şekilde yaşar ve ölürsünüz. Hakikat şudur ki; kaçsanız da onlar size kendini düşündürür. İsteseniz de istemeseniz de ölüm sizi gelir bulur. Ama bir şiir okuyarak baharı, kışı, içinizi ısıtabilir, başkalarının iç huzuruna bir kandil yakabilirsiniz” dedi.

insanın aklını iyi bir şekilde kullanması gerektiğini aktaran Genç, “Bu da yetmez bunun yanı sıra insanın kalbinin de hareket halinde olması ve böylece insanın iç alemini keşfetmesi şarttır. Bunun da yolu şiirdir. Şiir insanın farkındalığını arttırır. İnsanın böyle olmaması gerekir. Aklı, ruhu, kalbi taşıyıp, kötülük yapanı anlamak mümkün değil. Zalimi anlamak mümkün değil. Bir insan başkasına nasıl çile çektirir. Zalim zulmetmeden önce, ‘Ol mahiler ki derya içredir; deryayı bilmezler’ beytini okusa o kötülüğü yapabilir mi” diyerek sözlerine son verdi.

Söyleşide çeşitli şiirler de seslendiren Nurullah Genç, daha sonra okurları için kitaplarını imzaladı.