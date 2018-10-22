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Şair ve ozanlar Körfez'de buluştu

Körfez Belediyesi tarafından Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde hayata geçirilen Aşık Mevlüt İhsani Kıl Çadırında aşıklar kulakların pasını aldı.

Körfez Belediyesi tarafından Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde hayata geçirilen Aşık Mevlüt İhsani Kıl Çadırında aşıklar kulakların pasını aldı.


Körfez Belediyesi tarafından Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yapılan kıl çadırda etkinlikler aralıksız devam ediyor. Aşık Mevlüt İhsani'nin adının verildiği çadırda son olarak şair ve aşıklar gece düzenledi. Her ayın son cumartesi günü Kocaeli Şair ve Ozanlar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, şiirler okundu, aşık ve ozanlar sazları ile katılanlara müzik ziyafeti sundu.


Etkinliğe; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran dışında; Başkan Yardımcısı Selattin Kabadayıoğlu, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede kendi yazdığı şiiri okuyan Başkan Baran, tüm Körfezlileri etkinliğe davet etti. Aşık ve ozanlar ise Başkan Baran'a teşekkür ederek, desteğinden ötürü çiçek takdim etti.

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