günü münasebetiyle Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki 686 yıllık tarihi Orhan Camii’nde ziyarete açıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki 1332 yılında inşa edilen, hutbeye kılıçla çıkılan tarihi Orhan Camii’nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sakal-ı Şerif teravih namazı sonrası görevliler tarafından muhafaza edildiği kutusundan tekbirlerle çıkarıldı. Sergilenen kutsal emaneti gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Salavat ve dualar eşliğinde Sakal-ı Şerif’i görmenin heyecanını yaşayanların bazıları bu anı cep telefonları ile kaydetti.

“Onun Sakal-ı Şerif’i ile beraber olmak, sanki onu Medine’de Ravza’sında ziyaret etmek gibi”

Sakal-ı Şerif’i görünce duygulandığını ifade eden Ali Fazıl Demir, “Kainatın efendisi Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif’ini ziyaret etmek mutlulukların en güzeli tabi ki. Cenab-ı Hak ‘Biz onu güzel ahlak üzerine yarattık’ buyuyor. ‘Ona salat edin selam edin’ buyuruyor. ‘İki cihanın efendisi’ olduğunu duyuruyor. Onun Sakal-ı Şerif’i ile beraber olmak, sanki onu Medine’de Ravza’sında ziyaret etmek gibi, duyguların en güzelini yaşatıyor. İslam toplumunda özellikle de Türkiye-İslam geleneğinde peygamberimize olan sevgi ve muhabbetin yeri kelimelerle tarif edilebilecek bir şey değil. Onu yaşamak lazım. Onun sevgisi sevgilerin ötesinde bir şey. Bu manada Müslümanların teveccühü gerçekten takdire şayan. Bu akşam da Orhan Camii’mizde şehrimizin güzide insanları camimizi doldurarak, Efendimizin manevi huzurunda birlikte olmak, gerçekten güzel bir ayrıcalık oldu” dedi.

“Sakal-ı Şerif’ini ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Ceyhun Yalçın ise, “Kocaeli’de Ramazan ayının 15. gecesinde tarihi Orhan Camimizde Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’ini ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünün İstanbul’un Fethi’ne denk geldiği için de çok mutluyuz. İzmit’imizi güzide bir fetih camii olan hutbesine kılıçla çıkılabilen tek camisinde böyle bir geceyi yad etmekten dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.