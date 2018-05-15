“Şakrak Güzel Gelecek” Gebzeli çocuklarla buluştu

kitabı ‘Şakrak Güzel Gelecek’ kitabı Gebze’de tanıtıldı.

Yazar Ayşegül Kara Zorlu’nun eseri “Şakrak Güzel Gelecek” isimli ve Gebze konulu kitabın tanıtımı Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle yapıldı. Kitap tanıtım programına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak, kitabın yazarı Ayşegül Kara Zorlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yerli ve milli bir kahraman olan Şakrak’ın maceralarının anlatıldığı kitap serisinin 4.sü olan Şakrak Güzel Gelecek kitabı, Şakrak’ın Gebze’deki maceralarını anlatıyor. Gören Eller Eğitim programından bir çocuğun konu alındığı “Şakrak Güzel Gelecek” kitabı Gebze’deki tüm 3. sınıf öğrencilerine hediye ediliyor.

Darıca’da bulunan ve tüm Gebze’deki çocuklara eğitim hizmeti veren Barış İlkokulu tarafından, “Gören Eller” eğitim programına katılan çocuklar için, “Şakrak Güzel Gelecek” kitabını Braille Alfabesi ile onların da okuyacağı şekilde hazırlandı. Programın eğitmenleri görme engelli çocukları unutmadıkları için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve kitabın yazarı Ayşegül Kara Zorlu’ya teşekkür etti.

Programda kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren ve kitabını tanıtan Ayşegül Kara Zorlu Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e eğitime ve çocuklara verdiği değer için teşekkür etti. Yazar Zorlu, “Burada geleceğe, çocuklara yatırım yapan bir başkanla birlikteyiz bu bizler için çok önemli. Şakrak kitabımız bildiğiniz gibi bir seri ve bu serinin 4. kitabı olan Şakrak Güzel Gelecek Kitabı Gebze’de geçiyor. Bu sayede Gebze, tüm dünya çocukları tarafından tanınacak” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker gerçekleştirdiği konuşmasında çocuklara bol bol kitap okumaları öğüdünde bulundu. Başkan Köşker, “Geçen sene tüm okullarımızda Şakrak kitabımız dağıtıldı. Bu sene gerçekleştirdiğimiz çalışmayla Şakrak kitabımız Gebze’yi anlatıyor. Her şey siz değerli çocuklarımız için. Hazırladığımız bu kitabımızda görme engelli çocuklarımızı da unutmadık hem onların okuyabilecekleri Braille Alfabesi ile hazırladık hem de sesli olarak da onlar için hazırlanacak. Şakrak kitabımız sayesinde tüm dünya çocukları Gebze’yi tanıyacak. Bunda sizlerin de emekleri var. Çünkü siz Şakrak’ı çok sevdiniz ve 4.sü bu sayede çıktı. Ben hepinize haytanızda başarılar diliyorum, sizleri seviyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker kitabın yazarı Ayşegül Kara Zorlu ve Gören Eller sınıfının öğretmenlerine çiçek takdim etti. Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürlüğünün organizasyonluğunda gerçekleşen kitap tanıtım programında Gebze Belediyesi kütüphane müdürlüğüne üye olan 5 bininci üyeye Başkan Köşker tarafından kütüphane üye kartı ve bisiklet hediyesi takdim edildi.