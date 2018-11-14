Salim Dervişoğlu Caddesi D-100'e alternatif olacak

Salim Dervişoğlu Caddesi ikinci etap duble yol çalışmaları kapsamında Valilik yaya üst geçidi ile 42 Evler Kahya Kadın Caddesi arasındaki bölüm de genişletilecek. Mevcutta 1 gidiş ve 1 geliş olarak hizmet vermekte olan 600 metrelik yol bölümü 2 çarpı 2 duble yol olarak planlandı. Çalışmalar kapsamında İlk Adım Köprüsü ile 42 Evler Yaya Köprüsü arasındaki bölümde asfalt öncesi zemin düzenleme çalışmaları yapılıyor. Çalışma alanı içerisindeki Sarı Dere köprü çalışması devam ederken, köprünün kirişlilerinin oturacağı fore kazık imalatı yapılıyor. Önümüzdeki hafta çalışma yapılan kısma, asfalt dökülmesi planlanıyor.

Salim Dervişoğlu ikinci etap duble yol imalatı kapsamında 4 bin 700 ton asfalt, 2 bin 250 metrekare parke ile 2 bin 900 metre bordür imalatı yapılacak. Ayrıca yolda yağmursuyu ile aydınlatma işleri de gerçekleştirilecek. D-100'de trafiğin yoğunlaşması sonucu araçların ulaşım için kullandıkları cadde hizmete girdiğinde alternatif bir güzergah haline gelecek. Cadde, Köseköy ile Derince'ye kadar uzanan bir hat çizmesi nedeniyle sürücüler tarafından tercih ediliyor.