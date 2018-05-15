Salim Dervişoğlu Caddesi duble yol oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit sahil bölgesinde doğu- batı eksenli uzanan Salim Dervişoğlu Caddesi’ni duble yol haline getiriyor. Mevcutta tek şerit gidiş- geliş olarak kullanılan cadde çalışmanın ardından iki şeritli olarak hizmet verecek. Sahil yolu olarak kullanılan cadde duble yola dönüştükten sonra alternatif ulaşım güzergahı haline gelecek.

Yol genişletme çalışmaları süren projede menfez uygulamaları, kazı ve dolgu işleri yapılıyor. Projenin bazı bölümlerinde dolgu için taş duvar çalışmaları da gerçekleştirildi. Yol boyunca yer yer çalışmalar devam ediyor. D-100’e alternatif ulaşım güzergahı oluşturacak cadde, çalışmaların ardından duble yol olarak hizmet verecek. Duble yol çalışması 42 Evler bölgesi ile Çuhane Caddesi arasındaki bölümü kapsıyor. Çalışma tamamlandıktan sonra bu aralıktaki yol bölümü 2 çarpı 2 şerit olacak. Proje uygulamalarının 400 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

4 bin 950 metrelik yol bölümü 42 Evler-İlk Adım Köprüsü arasında 17 metre, İlk Adım Köprüsü’nden Çuhane Caddesi’ne kadar olan kısımda 20 metre genişliğinde yapılıyor. Yeni duble yolda aydınlatmalı orta refüj de bulunacak.