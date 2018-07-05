Salim Dervişoğlu Caddesi’nde düzenleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salim Dervişoğlu Caddesi’nde duble yol çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda UKOME’nin aldığı karar doğrultusunda İlk Adım Köprüsü ile Kahya Kadın Caddesi arasında yol düzenleme ve köprü çalışması yapılacağından bu kesimde araç geçişi olmayacak. Bu güzergahı kullanan araçlar Kahya Kadın Caddesi, Kübra Sokak üzerinden İlk Adım Köprüsü’ne ve Salim Dervişoğlu Caddesi’ne ulaşarak Aslanbey ve Köseköy istikametine gidebilecekler. 9 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan çalışmada söz konusu çalışma alanından iş süresince araç geçişi olmayacak. Çalışma süresince Kahya Kadın Caddesi’nin kuzey güney istikametine göre sol tarafına duraklama ve park etme yapılamayacak.

D-100’e alternatif ulaşım güzergahı oluşturacak cadde, çalışmaların ardından duble yol olarak hizmet verecek. Duble yol çalışması 42 Evler bölgesi ile Çuhane Caddesi arasındaki bölümü kapsıyor. Proje uygulamalarının 400 gün içinde tamamlanması planlanıyor. 4 bin 950 metrelik yol bölümü 42 Evler-İlk Adım Köprüsü arsında 17 metre, İlk Adım Köprüsü’nden Çuhane Caddesi’ne kadar olan kısımda 20 metre genişliğinde yapılıyor.