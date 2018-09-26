Salim Dervişoğlu Caddesi'nde ikinci etap başlayacak

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Salim Dervişoğlu Caddesi'nde ikinci etap duble yol çalışması yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği genişletme çalışmalarıyla Salim Dervişoğlu Caddesi'nde duble yola dönüştürüyor. 42 Evler bölgesinden Çuhane Caddesi'ne olan kısımda yapılan çalışmalar tamamlandığında ortaya iki gidiş iki gelişli bir duble yol çıkacak. 42 Evler Kahya Kadın Caddesi ve Çuhane Caddesi arasında gerçekleştirilen birinci etap çalışmaları sürerken, Büyükşehir ikinci etap için de çalışmalara başladı.

Salim Dervişoğlu Caddesi ikinci etap duble yol çalışmaları kapsamında Valilik yaya üst geçidi ile 42 Evler Kahya Kadın Caddesi arasındaki bölüm de genişletilecek. Mevcutta 1 gidiş ve 1 geliş olarak hizmet vermekte olan 600 metrelik yol bölümü 2x2 duble yol olarak planlandı. İhalesi yapılan ikinci etap projesine üç firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 2 milyon 863 bin TL, en yüksek teklif ise 3 milyon 540 bin TL ile verildi.

Salim Dervişoğlu ikinci etap duble yol imalatı kapsamında 4 bin 700 ton asfalt, 2 bin 250 metrekare parke ile 2 bin 900 metre bordür imalatı yapılacak. Ayrıca yolda yağmursuyu ile aydınlatma işleri de gerçekleştirilecek. D-100'de trafiğin yoğunlaşması sonucu araçların ulaşım için kullandıkları cadde hizmete girdiğinde alternatif bir güzergah haline gelecek. Cadde, Köseköy ile Derince'ye kadar uzanan bir hat çizmesi nedeniyle sürücüler tarafından tercih ediliyor.