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05 Haziran 2018 10:23

Şam yemekleriyle iftar

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şam Mutfağı projesindeki kadınların yaptığı Şam yemekleriyle 200 kişi hep birlikte oruçlarını açtılar.

Şam yemekleriyle iftar

05 Haziran 2018 10:23


İzmit sahilinde gerçekleştirilen iftar organizasyonuna çeşitli STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. İftardaki yemek menüsü Suriye ağırlıklıydı. Necati Gençoğlu Kültür Merkezindeki Şam mutfağında hazırlanan yemekler, sahilde açılan masalarda yerini aldılar. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen iftar programına Kadın ve Demokrasi Derneği Kocaeli Temsilcisi Berna Abiş, Kocaeli Kültürel Gelişim Derneği Başkanı Gülhan Bütün, İHH Kocaeli Kadın Komisyonu Başkanı Tülay Bayram, İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Asuman Sert de katıldı. İftar menüsünde içli köfte, duna, atayıf gibi yöresel yemekler yer aldı.




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