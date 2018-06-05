Şam yemekleriyle iftar

İzmit sahilinde gerçekleştirilen iftar organizasyonuna çeşitli STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. İftardaki yemek menüsü Suriye ağırlıklıydı. Necati Gençoğlu Kültür Merkezindeki Şam mutfağında hazırlanan yemekler, sahilde açılan masalarda yerini aldılar. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen iftar programına Kadın ve Demokrasi Derneği Kocaeli Temsilcisi Berna Abiş, Kocaeli Kültürel Gelişim Derneği Başkanı Gülhan Bütün, İHH Kocaeli Kadın Komisyonu Başkanı Tülay Bayram, İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Asuman Sert de katıldı. İftar menüsünde içli köfte, duna, atayıf gibi yöresel yemekler yer aldı.