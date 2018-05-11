Şampiyon kızlar kitap fuarını ziyaret etti

Kocaeli Kitap Fuarı’nda Kılavuz Gençlik Sahnesinde Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası’nda 15’inin ana dili Arapça olan 50 ülkeyi geride bırakarak birinci olan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri konuk oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kılavuz Gençlik Avlusunda takip ettiği programda, söyleşinin moderatörlüğünü yapan yazar Mevlana İdris’e ve konuk öğrencilere 23 Nisan’da dünyanın dört bir yanından Kocaeli’ye gelen çocukların resmettiği özel bir albümü hediye etti. Genel Sekreter İlhan Bayram, ‘’Değerli misafirlerimiz anadili Arapça olan gençlerle yarışarak dünya birincisi oldular, bende 2 kız babasıyım, çocuklarımızı görünce gurur duyuyorum. Geleceğimiz gençler ama onları yetiştiren annelerdir. Geleceği inşa eden anneler de bu kızlarımız olacaktır, Allah yollarını ve bahtlarını açık etsin’’ dedi.

Kılavuz Gençlik Sahnesinde konuk olan yarışma birincileri kızlarımız yarışmanın arka planını ve Arapça gibi köklü bir dil ile böyle bir başarının nasıl geldiğinin hikayesini dinleyicilerle paylaştı. İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencileri olarak 3 yıldır münazara yarışmalarına katılmaya başladıklarını ve bunun 2 yılında Türkiye birincisi olduklarını kaydeden kızlarımız, 3. yılda ise Katar’da yapılan yarışmaya hak kazandıklarını, 30 gün önceden siyasi, sosyal ve ekonomi içerikli 30 konunun tez ve anti tez olarak kendilerine bildirildiğini söylediler.

Şampiyon kızlar söyleşide, "Aslında başta gözümüz korkmuştu ama insan içine girince aslında bizim küçük değil büyük insanlar olduğumuzu fark ettik, bunda bizi yalnız bırakmayan öğretmenlerimizin desteği çok büyük. Konu Ortadoğu siyaseti olunca, onlara kendi siyasetleriyle meydan okumak demekti. Konunun en uzak yerlerine kadar gittik, araştırdık, sonra tercümesini yaptık. Bizler İmam Hatipliyiz gönül coğrafyası denilen o şeyin ne demek olduğunu, aslında Türkiye’nin İslam’la şahlanacak sözlerinin soyut değil, somut olduğunu gördük" dedi.

Söyleşinin moderatörlüğünü yapan yazar Mevlana İdris, "Dünyanın birçok yerinde savaşlar var, ama böyle bir ortamda hiçbir şey yokmuş gibi hayatın tüm faaliyetleri devam ediyor. 15 Temmuz’da sarsılan sosyal ve ekonomik hayatımız bugün hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor, Avrupa ülkeleri seçimden sonra hükümet kuramazken biz böyle bir ortamda seçim üstüne seçim yapıyoruz, başarılarımıza devam ediyoruz, yine böyle bir ortamda gençlerimizin böyle bir ödül alması umut ve gurur vericidir. Başka bir dilde düşünebilmek ve bunu üst düzey yapabilmek çok değerli bir şey, örneğin Türkiye’de ve Türkçe yapılan bir münazarayı, İsveç takımı kazanması nasıl inanılmaz geliyorsa, işte kızlarımız bunu başardı" ifadesini kullandı.