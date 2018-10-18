Şampiyon sporcular Darıca'da gençlerle buluştu

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen, “Şampiyon sporcuların Darıca Buluşması” programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir anısını anlatan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Yarıştan hiç haberi olmamasına rağmen hazırlık yaparken bizleri aradı ve tek tek konuşarak moral verdi” dedi.

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen eski, yeni şampiyon sporcuların Darıca buluşması, yerel yönetimlerde spor ve spora bakış açısı konulu söyleşi gerçekleştirildi. Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü spor spikeri Emre Tilev yaparken, eski atlet ve milli takım antrenörü olan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, eski milli karateci Haldun Alagaş ve milli karateci Eray Şamdan konuşmacı olarak yer aldı.

“Maddi anlamda futbolcuların çok gerisindeyiz”

Programda konuşan milli karateci Eray Şamdan katılımcıdan gelen sporcu olursam bana maddi getirisi ne olur sorusuna, “Şuanda beni geçindirebilecek kadar para kazanıyorum. İyi bir para aldığımı söyleyebilirim. Annem babama yük bindirmeden kendi masraflarımı karşılayabiliyorum” dedi.

"Devlet bize çok büyük imkanlar verdi"

Eski Milli Karateci Haldun Alagaş ise, “Ben 36 senedir aktif olarak spor yapıyorum. Bugün karşılaştırdığım zaman bir futbolcunun yada profesyonel anlamda bir tenisçinin çok çok gerisindeyiz ama devlet bize çok büyük imkanlar verdi. Özellikle milli takıma yükseldikten, şampiyon olduktan sonra KPSS'ye girmeden direk devlet memuru olma hakkını kazandırdı. Önemli olan yaptığın işten memnun olabiliyor musun olamıyor musun? Belki çok para kazanabilirsin ama mutsuzsundur. Bir taraftan da hayatını idame ettirecek kadar para kazanıyorsundur, çok mutlusundur. Orada önemli olan o seçimi yapmak” diye konuştu.

“Tek tek arayıp hepimize moral verdi”

Antrenörlük yaptığı dönemde yaşadığı bir anıyı anlatan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Sayın Cumhurbaşkanımız o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Biz Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarımızı yaptık ve gittik. Tabi gidişimizden haberi var fakat yarışmanın saatinden, ne zaman başlayacağından hiçbir bilgisi yok. Müsabakanın başlamasına 10-15 dakika kala bir baktık telefonun ucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla o kadar işinin yoğunluğuna rağmen, sporcularımızı, bizi motive edecek konuşma yaptık. Tek tek konuştu. Unutamayacağım anılarımdan bir tanesi bu oldu” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, programın moderatörlüğünü yapan Spor Spikeri Emre Tilev, eski Milli Karateci Haldun Alagaş ve milli karateci Eray Şamdan'a hediye takdim etti.