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19 Haziran 2017 12:28

Sanal Gerçeklik yarışmasında son tarih 30 Haziran

Kocaeli Bilişim Fuarı kapsamında Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Tabanlı Yenilikçi Uygulamalar (SAGYU) Yarışması düzenleniyor.

Sanal Gerçeklik yarışmasında son tarih 30 Haziran

19 Haziran 2017 12:28


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kocaeli Bilişim Fuarı kapsamında “Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Tabanlı Yenilikçi Uygulamalar Yarışması” düzenleniyor. Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen yarışma tüm yaş gruplarına açık olacak. Başvurularda “Yenilikçi Uygulama projeleri, “AR Uygulama projeleri” ve “VR Uygulama projeleri” ana nitelikler olarak belirlendi. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 30 Haziran olarak belirlendi.


“Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Tabanlı Yenilikçi Uygulamalar Yarışması”(SAGYU) kapsamında Kocaeli Bilişim Fuarı’nın ana teması olan VR ve AR teknolojilerini genç kuşak özelinde fuar ziyaretçilerinin tamamıyla buluşturmak amaçlanıyor. Yarışma bu alana ilişkin bilgi birikimini zenginleştirme, teknoloji farkındalığını artırma, eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerini gerçekleştirme görevini üstlenecek. Yarışmanın öne çıkan vurguları ise girişimcilik, yeni teknolojiler ve inovatif uygulamalar olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yarışmayla gençlerin bilim üreten, yeni teknolojileri geliştirme ve kullanma kapasitesine, yenilikçi ve girişimci özelliklere sahip olacak şekilde yetiştirilmesine katkı sağlamak istiyor. Böylece genç dahilerin projelerini sunabilecekleri girişimsel bir ortam hazırlanacak, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün yaygınlaştırılması sağlanacak.


Yarışmaya herkes yalnızca bir proje ile katılabilecek. Yarışma, temel kodlama dillerini bilen, kendini genç ve girişimci hisseden herkese açık olacak. Yarışmaya katılacaklar, alanında uzman kişiler tarafından iki aşamalı bir eğitim sürecine tabi tutulacak. Kocaeli Bilim Merkezinde gerçekleştirilecek eğitimlerin sonucunda finale gitmeye hak kazanacak 20 proje belirlenecek. Projeleri başarılı bulunan 3 uygulama ödüllendirilecek. Buna göre yarışmada birinciliği elde eden proje sahibine MS HoloLens, ikinciye HTC Vive Gözlük, üçüncülüğü kazanana ise android telefon hediye edilecek. Projesi sergilenen tüm katılımcılara başarı belgesi verilecek.




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