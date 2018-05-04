Sanat Müziğinin eşsiz eserleri SDKM’de seslendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından SDKM’de düzenlenen Büyükşehir Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu konseri, musiki severlere tadına doyulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Türk Sanat Müziği severlerin birbirinden eşsiz bestelerle sanat müziğine doyduğu bir akşamda, katılımcılar eserlere bolca eşlik etti.

Şefliğini Murat Büyükkaya’nın yaptığı Büyükşehir Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu konserinde, Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu sanatçısı Güzin Değişmez konuk solist olarak katıldı. Türk Sanat Müziğinin en özel eserlerinin icra edildiği konserde dinleyenler müzik ikliminde keyifli bir gezintiye çıktı. Konserde, eserlere eşlik eden katılımcılar sanat müziğinin zenginliğine şahitlik etti.

Başkanlığını Hasan Vehbi Hopalının yaptığı Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği 1947 yılında kuruldu. Bu yıl 70. yılını kutlayan dernek, Erdinç Çelikkol’un uzun yıllar şefliğinde sanat hayatına katkı sundu. Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği yeni koro şefi Murat Büyükkaya ile sanatseverlerin karşısına çıktığı ilk konserinde izleyicilerin beğenisini aldı.

Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği şefliğini 25 yıldır Bursa’da yaşayan şef – bestekâr Erdinç Çelikkol’a veda gecesi olarak düzenlendi. Uzun yıllar koronun şefliğini yapan Erdinç Çelikkol şefliği Murat Büyükkaya’ya devretti. Musiki Derneği Korosu tarafından Erdinç Çelikkolun eserleri seslendirildi. Konserin ikinci bölümünde Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu sanatçısı Güzin Değişmez konuk solist olarak sahne aldı.