0 Mucit Dünyası, Yaz Akademisi ile 6 yaş ve üzeri katılımcılara kodlama eğitimi veriliyor.

Kocaeli Bilim Merkezi’nde “Sanayi 4.0 Mucit Dünyası” Yaz Akademisi başlıyor. 6 yaş ve üzeri katılımcılar için düzenlenen Yaz Akademisi programında katılımcılara, Makey Makey kodlama, Makey Makey Scratch, Android Yazılım İcat Atölyesi, Arduino Yazılım, 3D Obje Tasarımı eğitimleri verilecek. İlkokul öğrencilerinden başlayarak tüm bireyleri bilimsel ve teknolojik çalışmalara özendirmeyi amaçlayan proje Kocaeli Bilim Merkezi’nde katılımcılarını bekliyor.

Sanayi 4.0 Atölyesinde 6 yaş ve üzeri katılımcıların, bilim üreten, yeni teknolojileri geliştirme ve kullanma kapasitesine, yenilikçi ve girişimci özelliklere sahip olacak şekilde yetiştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Yaz Akademisi’nde katılımcıları, izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getirilmesi amaçlanıyor.

4 Temmuz -25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Yaz Akademisi’nde etkileşimli uygulamalarla, katılımcıların bilime bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunuyor. Katılımcılar bu programla bilimsel çalışmalar ve bilimsel düşünme konularında özgüvenlerini geliştirecekler.

Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Yaz Akademisi’nde katılımcılar Makey makey ile kodlama atölyesinde, Makey makey elektronik devre kitinin çalışma mantığı ve kodlama öğrenecekler. Bu atölyedeki katılımcılar eğitimden sonra kendi oyun konsollarını tasarlayabilecekler. Makey makey scracth kodlama atölyeside Makey makey elektronik devre kitinin çalışma mantığı öğretiliyor. Ayrıca yaz akademisinde, Android uygulama icat atölyesi, 3D obje tasarım atölyesinde, Arduino yazılım atölyesi, Makeblock ve scratch robot kodlama atölyeleri de bulunuyor.