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16 Nisan 2017 11:22

Sandık 3. katta olunca engelli vatandaş oy kullanamadı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın oy kullandığı Bahçecik Damlar İlkokuluna gelen engelli bir vatandaş, seçmen sandığı 3.

Sandık 3. katta olunca engelli vatandaş oy kullanamadı

16 Nisan 2017 11:22

katta olduğu için oyunu kullanamadan geri döndü.


Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Bahçecik Damlar İlkokuluna oy kullanmak için gelen 71 yaşındaki engelli seçmen Burhan Topal, oyunu kullanamadı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da oy kullandığı okula akrabasıyla birlikte gelen Topal, sandık görevlilerinden 3. katta olan sandığı alt kata getirmelerini istedi. Okul bahçesinde bir süre bekleyen Topal, sandık görevlilerini ikna edemeyince oy kullanamadan okuldan ayrıldı.


İki seçimdir oy kullanamadığını belirten Burhan Topal, “İki seçimdir oy kullanamıyorum. Oy kullanmak için direniyorum. Oy kullanamadığım için üzgünüm, vatandaşlık görevimi yapamıyorum. Bundan dolayı çok üzgünüm” dedi.




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