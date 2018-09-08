Şarbon şüphesiyle karantinaya alınan çiftliğin sahibi konuştu

İddiaya göre, Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Lütfiye köyünde bulunan besi çiftliğindeki hayvanların bazılarında şarbon virüsü tespit edildi. Bunun üzerine bölge karantina altına alındı. Besi işletmesinin sahibi Cezmi Çiçek ise, iddiaların asılsız olduğunu savunarak, “İşletmemizin her türlü hastalığa karşı Tarım İl Müdürlüğünün yapmakla hükümlü olduğu şarbon, şap, çiçek gibi devlet tarafından yapılması gereken bütün aşılar yaptırılmış olup, bunlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kayıtlarında vardır. Ayrıca firmamız kendi üzerine düşen yasal mecburiyeti olmayan karma aşılar, parazit ilaçlarını kullanmaktadır. Hastalıklara karşı her türlü kayıtları tutulmak kaydıyla tedavi etmektedir” dedi.

İddiaya konu şikayetin "iftira" olduğunu ileri süren Çiçek, "Yazının altında imzası olan bütün tarafların, ‘Şarbonlu hayvana rastlandı’ diyerek yazışmalara imza atan tüm kamu görevlilerini bu konuyu ispat etmeye davet ediyorum. İspat etmeleri halinde çiftliğimi devlete bağışlayacağım” diye konuştu.