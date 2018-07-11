’Sarı Öküz’ operasyonunda yakalan şahıslardan 6’sı tutuklandı

Nisan ayında Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Amirliğine gelen bir teyze, "Sarı öküzümü aldılar, paramı ödemiyorlar, beni dolandırdılar" diye ihbarda bulundu. Aynı şekilde dolandırıldığını belirten 16 kişi de ihbarda da bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 27 Haziran günü saat 05.00’te Kocaeli ve Sakarya illerinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda örgüt lideri olduğu belirlenen A.Ç., M.B., A.K., K.S., Ş.K., Y.K., H.K., D.K., T.E., M.A., S.E., Ç.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 12 şahıs dün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Benzer suçlardan çok sayıda kayıtlarının da olduğu öğrenilen zanlılar, adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartıldı. Hakim şüphelilerden K.M., Ç.K., A.Ç., A.K., M.B., ve K.S.’nin tutuklanmasına karar verirken, diğer 6 şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.