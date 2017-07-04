Sarıgülle ailesinden Başkan Doğan’a teşekkür ziyareti

Nevzat Doğan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın girişimlerisonucunda bir süre önce Ömerağa Mahallesi’ndeki Dar Sokak’ın adı vefat eden CHP’li meclis üyesi Şaban Sarıgülle olarak değiştirilmişti. Sokağa adı verilen eski meclis üyesinin kızları ve damadı bu anlamlı karar için Başkan Doğan’ı ziyaret ederek teşekkür ettiler. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Nermin Tol da yer aldı.

Başkan Doğan’ın girişimleriyle esnaflık yaptığı sokağa adı verilen Şaban Sarıgülle’nin ailesi kendilerine eşi benzeri olmayan bir hediye sunulduğunu belirterek, “Babamızın adının yıllarca esnaflık yaptığı sokağa verilmesi bizim için en büyük onur ve mutluluk. Babamızın adını yaşatıp, bizlere böyle değerli bir hediye sunduğunuz için size teşekkürü bir borç biliyoruz” dediler.

Başkan Doğan da, “Şaban abi şehrimizin sevilen simlerinden biri meclisimizin de değerli bir üyesiydi. Vefatı bizleri çok üzmüştü. Onun isminin yaşatılması, şehrimizin ona olan vefasını ödemesi için ne yapabiliriz diye düşünürken aile ile de istişarelerde bulunduk. Bir sokağa adının verilmesi konusunda karar verdik. Ancak bu her hangi bir sokak değil, onun için anlamlı bir yer olmalıydı. Yıllarca esnaflık yaptığı Dar Sokak’ın isminin verilmesi konusunda kararıverdik. Şaban abi artık adı ticaret yaptığı sokakta anılacak. İzmit’te yaşamış, yıllarca hizmet etmiş bir abimizin adını yaşatmak boynumuzun borcu” diye konuştu.