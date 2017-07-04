Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 13:02

Sarıgülle ailesinden Başkan Doğan’a teşekkür ziyareti

İzmit Belediyesi Meclis eski üyesi merhum Şaban Sarıgülle’nin ailesi, Belediye Başkanı Dr.

Sarıgülle ailesinden Başkan Doğan’a teşekkür ziyareti

04 Temmuz 2017 13:02

Nevzat Doğan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.


Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın girişimlerisonucunda bir süre önce Ömerağa Mahallesi’ndeki Dar Sokak’ın adı vefat eden CHP’li meclis üyesi Şaban Sarıgülle olarak değiştirilmişti. Sokağa adı verilen eski meclis üyesinin kızları ve damadı bu anlamlı karar için Başkan Doğan’ı ziyaret ederek teşekkür ettiler. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Nermin Tol da yer aldı.


Başkan Doğan’ın girişimleriyle esnaflık yaptığı sokağa adı verilen Şaban Sarıgülle’nin ailesi kendilerine eşi benzeri olmayan bir hediye sunulduğunu belirterek, “Babamızın adının yıllarca esnaflık yaptığı sokağa verilmesi bizim için en büyük onur ve mutluluk. Babamızın adını yaşatıp, bizlere böyle değerli bir hediye sunduğunuz için size teşekkürü bir borç biliyoruz” dediler.


Başkan Doğan da, “Şaban abi şehrimizin sevilen simlerinden biri meclisimizin de değerli bir üyesiydi. Vefatı bizleri çok üzmüştü. Onun isminin yaşatılması, şehrimizin ona olan vefasını ödemesi için ne yapabiliriz diye düşünürken aile ile de istişarelerde bulunduk. Bir sokağa adının verilmesi konusunda karar verdik. Ancak bu her hangi bir sokak değil, onun için anlamlı bir yer olmalıydı. Yıllarca esnaflık yaptığı Dar Sokak’ın isminin verilmesi konusunda kararıverdik. Şaban abi artık adı ticaret yaptığı sokakta anılacak. İzmit’te yaşamış, yıllarca hizmet etmiş bir abimizin adını yaşatmak boynumuzun borcu” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!