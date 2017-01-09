Sarıkamış yürüyüşünde kurtarma operasyonu

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi, amfibik aracıyla birlikte, ayağı burkulan lise öğrencisine müdahale etti.

Yuvacık Barajı yürüyüş yolunda gerçekleşen Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinin sonunda Gölcük Belediyesi Spor Kulübünün izcisi olan Eray Ş. isimli lise öğrencisinin ayağının burkulduğu ve yürüyemediği bilgisinin alınması üzerine AFAD ekibi ve 112 sağlık ekibi müdahalede bulundu. Kocaeli AFAD’ın arazi aracıyla gencin yanına ulaşan ekipler, gencin ayağında kırık olabileceği düşüncesiyle ilk müdahalenin titizlikle yapılmasını sağladı. Daha sonra güvenli bir şekilde sedyeye alınan genç 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.