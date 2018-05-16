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16 Mayıs 2018 10:16

Sarımeşespor’a kupayı Başkan Üzülmez verdi

Geçen hafta 2.

Sarımeşespor’a kupayı Başkan Üzülmez verdi

16 Mayıs 2018 10:16

Küme U-19 lig B Grubu’nda şampiyonluğunu ilan eden Sarımeşespor’a kupasını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez verdi.


Sarımeşespor, mücadele ettiği 2. Küme U-19 B Grubu’nda şampiyon oldu. Sarımeşespor son karşılaşmasında Arslanbey Stadı’nda Acısuspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde şampiyon olan Sarımeşespor, kupasını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in elinden aldı. Nuri Adıgüzel’in çalıştırdığı Sarı-Yeşilli ekip, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Arslanbey Stadı’nda Acısuspor ile karşı karşıya geldi. Bu maç öncesinde şampiyonluk kupasını Başkan Hüseyin Üzülmez’in elinden alan Sarı-Yeşilli ekip, maçtan da 6-2 galip ayrıldı.


Kupa töreninde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, takım oyuncularını ve yönetşcşklerini tebrik ederek, “Süper Lig, 1. ve 2. Küme’de bu sezon çok önemli başarılara imza attık. Liglerde mücadele eden takımlarımız başarıları bizleri gururlandırmaktadır. Kartepemiz’de sporda gelen başarılar bizlerin haklı gururu olmaktadır. Bu başarıda spora yapılan yatırımların meyvelerini göstermektedir. Spor yatırımlarımız aralıksız devam edecektir. Sağlıklı nesillerimizin yetişmesi için onların spor ile ilgilenmelerini sağlamak bizlerin en öncelikli görevimizdir. Sarımeşespor Kulübü yönetici ve sporcularını başarılarından dolayı tebrik ediyorum, başarının daim olmasını diliyorum” dedi.




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