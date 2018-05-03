Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 11:40

Sarısu Gençlik Kampı kapılarını izciler ile açtı

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi’nin Kandıra Sarısu’da bulunan gençlik kampı, yeni sezonu Kazım Karabekir Ortaokulu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İzcilik Kulübünün üyeleri ile açtı.

Sarısu Gençlik Kampı kapılarını izciler ile açtı

03 Mayıs 2018 11:40


İzmit Belediyesi tarafından her yıl sezonluk hizmete açılan Sarısu Gençlik Kampı’nın bu yılda çok yoğun konukları olacağı açıklandı. Eylül sonuna kadar tüm kamp yerlerinin şimdiden dolduğunu söyleyen yetkililer, “Kampta aynı anda 72 kişi kalabiliyor. Ücretsiz olan gençler için masa tenisi, satranç, futbol, voleybol, deniz bisikleti, doğa yürüyüşleri, güvenlik koşullarını sağlayan hocalar eşliğinde çeşitli spor aktiviteleri ve bisiklet gezileri düzenleniyor. Kamp yeni sezonu Kazım Karabekir Ortaokulu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İzcilik Kulübü üyelerinin katılımıyla açtı. 3 gün süren kamp süresince izciler unutulmaz anlar yaşadılar” dediler.


İzcilik İl Temsilcisi Tayfun Kurt, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a kendilerine böyle bir imkan sağladığı için teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    29°C
  • Cumartesi
    Sisli
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç