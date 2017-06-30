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30 Haziran 2017 13:43

Sarısu kampı gençlerin hizmetinde

İzmit Belediyesi’nin Kandıra Sarısu’da bulunan gençlik kampında yaz dönemi etkinlikleri devam ediyor.

Sarısu kampı gençlerin hizmetinde

30 Haziran 2017 13:43


Mayıs ayında başlayan ve Eylül ortasında sonra erecek etkinliklerden binlerce gencin yararlanacağı kaydedildi. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 2 ayrı şekilde hizmet veren kamptan 12-18 yaş arası gençler ücretsiz olarak yararlanıyorlar. Yetkililer, Sarısu Gençlik Kampı’nda aynı anda 72 kişinin kalabildiğini belirterek “Kampta kalan gençlere 3 öğün yemek veriliyor. Denizi, kumu ve eşsiz doğasıyla meşhur Sarısu’da gençler hem tatil yapıyor hem de çeşitli sosyal ve sportif etkinliklere katılıyorlar” dediler. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın gençlerin hizmetine sunduğu kampta uzman eğitmenlerce yüzme, masa tenisi, satranç, deniz bisikleti, doğa yürüyüşleri, bisiklet gezileri ve kano gibi birçok etkinlikler de düzenleniyor. Kampta kalan gençler, Başkan Doğan’a teşekkür ettiler.




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